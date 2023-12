DIRETTA Serie A, Inter-Lecce 0-0 e Verona-Cagliari 0-0: Partiti UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Inter-Lecce e Verona-Cagliari, gare della diciassettesima giornata di Serie A

Il ricco palinsesto dell’antivigilia di Natale prevede due gare in programma alle 18: Inter-Lecce e Verona-Cagliari. Due sfide che mettono in palio punti importanti nella corsa scudetto e nella lotta per la salvezza, soprattutto alla luce dei risultati di ieri e del pomeriggio.

Reduce dalla dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra allenata da Simone Inzaghi va a caccia di un immediato riscatto davanti ai propri tifosi. Il tecnico nerazzurro recupera Stefan de Vrij e Alexis Sanchez, ma deve far fronte alle pesanti assenze di Lautaro Martinez e Federico Dimarco, che vanno ad aggiungersi a quelle di Juan Guillermo Cuadrado e Denzel Dumfries. Squalificato dal giudice sportivo, Roberto D’Aversa spera che i suoi ragazzi riescano ad allungare la serie di risultati utili consecutivi, arrivata a cinque (quattro pareggi e una vittoria).

In contemporanea con la sfida del ‘Meazza’, al ‘Bentegodi’ andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza. Divise da appena due punti in classifica (11 gli scaligeri e 13 i sardi), le due squadre proveranno a capitalizzare al massimo le sconfitte di Empoli e Sassuolo. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due partite in programma alle 18.

Formazioni UFFICIALI Inter-Lecce e Verona-Cagliari

Ecco le probabili formazioni delle due partite:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All: Inzaghi S.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All: D’Aversa (squalificato)

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano; Hongla. Suslov, Duda; Ngonge, Henry, Saponara. All. Baroni

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola, Oristanio; Pavoletti. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 41 punti; Juventus 40; Milan 33; Bologna 31; Fiorentina 30; Napoli* 27; Atalanta 26; Roma* 25; Lazio e Torino 24; Monza 21; Lecce* 20; Genoa e Frosinone 19; Sassuolo 16; Udinese 14; Cagliari* 13; Empoli 12; Verona* 11; Salernitana 9.