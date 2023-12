Di Francesco amaro: “Noi ingenui”. Poi l’annuncio su Soulé

Il tecnico del Frosinone rammaricato per l’errore difensivo commesso sulla seconda rete bianconera

Dopo un primo tempo giocato decisamente al di sotto degli standard di questa stagione, per poco il Frosinone non riusciva ad inchiodare sul pareggio la Juventus di Massimiliano Allegri. Agli uomini di Eusebio Di Francesco, però, non è bastata l’ottima reazione mostrata nella ripresa per strappare un punto ai bianconeri.

Un risultato che il tecnico abruzzese ha accolto non senza rammarico come svelato ai microfoni di ‘Dazn’: “Dispiaciuto perché avevamo ripreso una partita difficile con le nostre difficoltà, non avevo terzini di ruolo. Peccato perché quando mancano giocatori di ruolo si commettono degli errori come quello sul secondo gol della Juventus. Ma avevamo avuto pure noi delle opportunità, con la parata su Harroui e sul tiro di Soulé”.

Il tecnico ha spiegato cosa è cambiato dopo l’intervallo rispetto alla prima frazione: “Siamo stati poco bravi nelle linee di passaggio, accorciavamo troppo il campo. Nel secondo tempo abbiamo alzato gli esterni, abbiamo giocato meglio tra le linee anche nel palleggio. Peccato perché nel secondo gol c’è stata una scalata in ritardo, abbiamo commesso un’ingenuità e contro queste squadre le paghi”.

Di Francesco si tiene stretto Soulé: “Già sapevo”

Di Francesco, nel post-partita, ha spiegato di avere avuto dei problemi soprattutto nel finale.

Queste le sue parole: “Abbiamo il concetto degli attaccanti che possono attaccare la profondità, ma ci abbassavamo troppo senza guadagnare campo. Nel secondo tempo siamo arrivati con più uomini, alzando anche il baricentro con più aggressioni. Quando hai un calciatore come Lirola che rimane in campo con un fastidio, tu fai tutto a metà e poi può incidere sull’aspetto mentale e della voglia di andare a prendere l’avversario. Qui siamo mancati nel primo tempo, mentre siamo cresciuti tantissimo nella ripresa. Peccato perché pure nel finale Soulé aveva i crampi e non avevamo più slot, eravamo un po’ arrivati secondo me”.

Infine la conferma dell’allenatore sulla permanenza di Soulé e degli altri juventini in prestito sino al termine della stagione: “Peccato perché portiamo a casa sempre complimenti per gli atteggiamenti giusti, ma poi i punti in questo momento per noi sono importanti anche dal punto di vista mentale. Soulé fino a giugno? Questo io già lo sapevo, voi l’avete saputo oggi”.