C’è la fumata bianca: il fedelissimo di Inzaghi ha già firmato

Non solo il rinforzo a destra dopo il KO di Cuadrado: operazione rinnovi in atto per l’Inter, il jolly di Inzaghi ha già prolungato il contratto con il club nerazzurro

L’Inter sta lavorando su più piste parallele sul mercato. Se da un alto c’è la necessità di un esterno a destra dopo il lungo infortunio di Cuadrado, Marotta e Ausilio sono impegnati nella lunga lista di rinnovi dei big di Simone Inzaghi.

Buchanan è la priorità sull’esterno dei nerazzurri, che stanno cercando l’incastro giusto con il Bruges per soffiare il nazionale canadese alla Premier League. Mentre per i prolungamenti di contratto i primi a firmare saranno Mkhitaryan e Dimarco, quest’ultimo assente per infortunio per la gara odierna al Meazza con il Lecce. Il canterano rinnoverà fino al 2028 con aumento d’ingaggio a circa 4 milioni, il sempreverde armeno sarà ufficializzato prima della chiusura dell’anno per continuare a usufruire dei vantaggi del Decreto crescita sullo stipendio da 3,5 milioni netti a stagione.

Calciomercato Inter, operazione rinnovi: semaforo verde per Darmian

A stretto giro di ruota sarà il turno di Lautaro Martinez, con il capitano che verrà blindato per altre due stagioni rispetto all’accordo attuale in scadenza nel 2026, oltre a un sensibile ritocco sugli emolumenti che andrà a sfiorare gli 8 milioni all’anno.

In Viale della Liberazione si lavora inoltre per il nuovo contratto di Barella (sempre fino al 2028), mentre qualche difficoltà in più c’è per Dumfries. Il nazionale olandese potrebbe non usufruire più del Decreto crescita e chiede un ingaggio superiore ai 3,5-4 milioni che offrirebbe la società di Zhang. Senza la fumata bianca sul rinnovo Dumfries potrebbe finire sul mercato al miglior offerente la prossima estate. Nessun dubbio invece sulla permanenza ad Appiano Gentile di Darmian: per il jolly della nazionale, tassello sempre preziosissimo per Inzaghi, l’Inter ha esercitato l’opzione per il prolungamento automatico del contratto fino al giugno 2025.