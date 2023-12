Altro che Inter, affare bianconero per Zirkzee: cifra da urlo

L’attaccante olandese sta trascinando il Bologna di Motta ed è grande protagonista sul calciomercato. Dai nerazzurri alla Juve, le ultime sul suo futuro

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee. Le due giocate da urlo al ‘Meazza’ contro l’Inter hanno ulteriormente acceso i riflettori sull’attaccante del Bologna, protagonista fin qui di una grande stagione.

Con 8 gol e 4 assist, l’olandese è il vero trascinatore della squadra di Thiago Motta, autentica rivelazione dell’annata in corso. La stessa Inter ha messo nel mirino il ventiduenne di origini nigeriane, ma ovviamente sulle sue tracce ci sono pure le altre big di Serie A. In particolare Milan e Juventus, con quest’ultima che ci pensa in maniera concreta per l’eredità di Dusan Vlahovic, destinato alla cessione in estate.

Ma per Zirkzee, che ha una clausola da 40 milioni e sul quale il Bayern Monaco vanta il 50% sulla futura plusvalenza, è bagarre anche all’estero. Dalla Spagna arrivano conferme circa l’interesse nei suoi confronti di importanti società di Premier, al momento la destinazione più probabile visto che il Bologna lo valuta almeno 40 milioni – come da clausola sopracitata – anche se il prezzo che però sembra destinato a crescere in maniera esponenziale.

A proposito di Ingilterra, ‘Fichajes.net’ cita il Newcastle intenzionato a prendere una grande punta nel prossimo calciomercato estivo. Però non si esclude un tentativo già a gennaio, considerato che i ‘Magpies’ ambiscono ancora a qualificarsi alla prossima Champions League.

Stando al portale ispanico, il club del fondo saudita PIF avrebbe in mente un’offerta importante per far vacillare Sartori e soci. Ben 50 milioni di euro per il cartellino del classe 2001 di origini nigeriane. Basterebbero per il sì del Bologna? Staremo a vedere.