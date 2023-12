Probabili formazioni Frosinone-Juventus: Allegri con la coppia Vlahovic-Milik. Kaio Jorge per Di Francesco

Il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco ospita la Juventus di Massimiliano Allegri allo stadio ‘Benito Stirpe’. I possibili schieramenti della sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A

Il Frosinone arriva dalla sorprendente partita di Napoli di Coppa Italia, dove ha battuto al ‘Maradona’ gli azzurri per 0-4, ma non vince in campionato dal 26 novembre col Genoa. La Juventus giunge alla sfida dal pareggio per 1-1 proprio contro i rossoblu.

La Juventus si appresta all’ultima trasferta stagionale, contro il Frosinone. Mister Allegri perde Chiesa per un fastidio al tendine rotuleo. “Nulla di grave, ma non era tranquillo e resta a casa”, spiega il tecnico livornese che però recupera Adrien Rabiot e Timothy Weah – che però non ha i 90′-, ma può candidarsi sulla destra nel caso in cui Andrea Cambiaso rilevasse il posto di Filip Kostic, che ha iniziato la settimana lavorando a parte. Di Francesco in attacco si affida a Kaio Jorge, in fiducia. Assieme a lui anche gli altri bianconeri Enzo Barrenechea e Matias Soulè. In difesa spazio ancora a Lusardi, in attesa dell’arrivo a gennaio di un altro prestito juventino: Dean Huijsen.

Frosinone-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida della diciassettesima giornata di campionato tra Juve e Inter sarà diretto dall’arbitro Mariani, al VAR di Lissone ci sarà invece Marini. Il match dello ‘Stripe’ verrà trasmesso live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

Di seguito le probabili formazioni di Frosinone-Juventus, di scena domani per il luce match delle 12:30 presso lo stadio ‘Benito Stirpe’:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier, Oyono

Squalificati: Okoli

Diffidati: Oyono

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Indisponibili: De Sciglio, Chiesa, Kean

Squalificati: Fagioli, Pogba

Diffidati: Gatti, Cambiaso, Locatelli e Danilo

Il calendario di Frosinone e Juventus

Il Frosinone, dopo la gara con la Juventus, chiuderà l’anno con il ‘derby’ contro la Lazio, a Roma. I ciociari ripartiranno nell’anno nuovo accogliendo il Monza tra le mura amiche e poi se la vedranno con l’insidiosa trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. La Juventus, dopo lo ‘Stirpe’, chiuderà l’anno in casa sempre con una capitolina, la Roma. Il 2024 dei bianconeri si aprirà con la sfida infrasettimanale contro la Salernitana in Coppa Italia e poi, ironia del calendario, saranno proprio i bianconeri ad essere ospitati nel weekend dell’Epifania a Salerno.