PAGELLE E TABELLINO SALERNITANA-MILAN 2-2 | Bocciati Maignan ed Hernandez, ma il peggiore è Pioli

Pagelle, voti e tabellino di Salernitana-Milan, match valevole per la diciassettesima giornata del massimo campionato italiano

Il Milan torna a far male, ma riesce comunque a strappare un pareggio contro la Salernitana nei minuti finali. Problemi infiniti per il Diavolo che avrà tanto su cui riflettere in questo Natale.

Ecco i voti:

Costil 6,5

Mazzocchi 6

Fazio 7

Pirola 5,5 – Dal 61′ Gyömbér 5,5

Bradaric 6

Coulibaly 6,5

Kastanos 6,5 – Dal 78′ Martegani s.v.

Łęgowski 5,5

Candreva 7 –

Dia 6 – Dal 47′ Ikwuemesi 5,5

Tchaouna 6,5 – Dal 78′ Cabral s.v.

All. Inzaghi 6,5

MILAN

Maignan 4,5

Calabria 5

TOP Tomori 6,5 – Una partita complicata per tutti, no per il difensore centrale inglese che anche stasera sarebbe potuto uscire a testa alta, non solo per il gol. Ma anche lui si è dovuto arrendere all’ennesimo infortunio. Dal 65′ Florenzi 6

Kjaer 5 – Dal 45′ Simic 6

FLOP Hernandez 4 – Non riesce mai a dare il proprio contributo in fase offensiva e fatica terribilmente dietro. Nel gol di Candreva c’è l’errore evidente di Maignan, ma manca la sua copertura ed è proprio di questo che si lamenta il compagno di nazionale.

Loftus-Cheek 5

Bennacer 5,5 – Dal 70′ Jovic 6,5

Reijnders 5

Pulisic 5 – Dal 70′ Chukwueze 5,5

Giroud 5,5

Leao 5

FLOP – All. Pioli 3,5 – Il suo Milan torna a far male. Imperdonabile giocare e pareggiare così contro la Salernitana, ultima in classifica. Gli ennesimi infortuni stasera sono solo un aggravante di una partita davvero mal giocata. Un pari che vale come una sconfitta.

TABELLINO

SALERNITANA-MILAN 2-2

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna. A disp.: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

GOL: 17′ Tomori (M), Fazio (S), 63′ Candreva (S), 91′ Jovic (M)

AMMONITI: 34′ Leao (M), 43′ Kastanos (S), 71′ Mazzocchi (S), 74′ Gyömbér (S)

ESPULSI: