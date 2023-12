Non rinnova col Barcellona: Marotta piazza la zampata

Marotta e Ausilio sempre attenti alle occasioni di mercato per rinforzare l’Inter: occhi Spagna e al possibile addio al Barcellona

L‘Inter si muoverà sul mercato per consegnare a Simone Inzaghi un’alternativa dietro Dumfries sulla corsia destra, vista l’operazione a tendine che costringerà Cuadrado a restare ai box almeno fino ad aprile.

La dirigenza nerazzurra non ha fatto mistero di essere a caccia di un laterale e Buchanan è in questo momento in cima alla lista delle preferenze di Ausilio e Marotta. Non per questo l’Inter si è fermata al canadese, sondando altre piste in linea con la disponibilità finanziaria e il budget messo a disposizione da Zhang. Risorse limitate e che inducono gli uomini mercato di Viale della Liberazione a caccia della classica occasione low cost o profili in scadenza di contratto. Tra le opzioni dell’Inter figura anche Sergi Roberto, il cui accordo con il Barcellona terminerà il prossimo giugno.

Calciomercato Inter, c’è Sergi Roberto nel mirino di Marotta e Ausilio

Stando al ‘Mundo Deportivo’, il sodalizio vice campione d’Europa attraverso un intermediario ha chiesto informazioni per l’esperto jolly blaugrana che in campo può ricoprire diverse posizioni oltre a quella di esterno destro.

Il Barça al momento non valuta il rinnovo del giocatore, ma allo stesso tempo non vuole privarsene a gennaio considerando la sequenza di infortuni che sta colpendo la squadra. Qualche milione in cassa farebbe certamente comodo al Barcellona per non perderlo a parametro zero in estate, però Sergio Roberto viene considerato un elemento importante nel rotazioni di Xavi. Il 32enne centrocampista, dal canto suo, non ha aperto a un cambio di maglia a gennaio e punta al rinnovo con i campioni di Spagna con l’obiettivo di restare in Catalogna anche la prossima stagione.