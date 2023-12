“Non abbiamo ricevuto l’invito alla Superlega” Il divertente annuncio sui social diventa virale

Un divertente post su X è diventato in pochissimo tempo virale: l’annuncio sul mancato invito alla Superlega fa impazzire tutti.

La situazione riguardante la Superlega sta infiammando il calcio mondiale: tra sostenitori e detrattori, c’è anche chi trova il modo di scherzare per stemperare un po’ la tensione che si è creata attorno a questa tematica.

Sul profilo ufficiale X (ex Twitter) del Pescara, infatti, è comparso un post davvero molto divertente che in pochissimo tempo è diventato virale, ricevendo davvero tantissimi commenti di tifosi e non solo, sempre molto attenti a questi trend che subito impazzano sui social.

Pescara, il divertente post su X sulla Superlega

Ecco il divertente post del Pescara che è diventato in pochissimo tempo virale, raggiungendo oltre 800mila visualizzazioni e tantissimi commenti che hanno fatto divertire tutti.

Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito. December 21, 2023

“Non c’è nessuno come voi”, “Fenomeni!”, “Avete vinto anche stavolta, comunque per sicurezza controllate nello spam, magrai l’invito è finito lì!” Sono solo alcuni dei tantissimi complimenti per il Social Media Manager del club.

Non è la prima volta che il Pescara utilizza questa strategia di real time marketing per attirare l’attenzione, in maniera molto efficace, sul proprio brand. Ad esempio in occasione del gol di Merola, è stato pubblicato questo divertente scatto che lo ritrae nel famoso quadro “L’urlo di Munch”.