Lazio, il tabù da sfatare: Sarri corre ai ripari

La Lazio di Sarri proverà a sfatare un tabù curioso ed allo stesso tempo inaspettato: la statistica che nessuno si aspetta.

La Lazio nel tardo pomeriggio di oggi vola al Castellani per cercare i tre punti in casa dell’Empoli, con i biancocelesti che proveranno a tornare alla vittoria in un match molto ostico. Sarri si dovrebbe affidare nuovamente al tridente composto da Immobile al centro, con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati.

Un atteggiamento offensivo per la squadra romana, con un modulo, il 4-3-3, che esprime la voglia di andare a segnare aggredendo gli spazi in avanti. Proprio per questo motivo è davvero curiosa, ed allo stesso tempo inaspettata, una statistica riguardante gli aquilotti e che prende in considerazione le partite giocate fino a questo momento in campionato.

La Lazio non ha mai segnato di testa quest’anno: la statistica

La statistica in questione riguarda i gol messi a segno in campionato fino a questo momento dalla Lazio. Dei 16 gol messi a segno, nessuno è stato realizzato di testa. Un fatto sicuramente molto strano in considerazione del fatto che Ciro Immobile su tutti è un abile saltatore.

Tutte le reti, infatti, sono state messe a segno con i piedi, sostanzialmente tutte all’interno dell’area di rigore avversaria e soltanto uno con un potente tiro da fuori. Un fatto davvero inaspettato se si considera il fatto che sia Felipe Anderson sia Zaccagni sono degli ottimi autori di cross.

Contro l’Empoli, in tal senso, potrebbe essere una buona occasione per Sarri ed i suoi uomini di sfatare questo vero e proprio tabù che, a poche giornate dalla fine del girone d’andata, al momento non sembra avere fine.