Lautaro tiene sulle spine l’Inter: 2023 già finito?

L’Inter e Inzaghi in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez: difficilmente l’attaccante argentino sarà in campo sabato nella sfida di campionato contro il Lecce

Esami decisivi nelle prossime ore per Lautaro Martinez. Simone Inzaghi si è detto fiducioso dopo l’eliminazione ai supplementari in Coppa Italia contro il Bologna, con il capitano dell’Inter che aveva accusato un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra.

Domani mattina Lautaro si sottoporrà a degli esami più specifici per capire meglio l’entità del problema e i tempi di recupero. Se venisse comunque confermato l’affaticamento, difficilmente l’argentino tornerebbe a disposizione già sabato nella sfida di campionato al Meazza contro il Lecce. Inzaghi e lo staff medico nerazzurro non vorrebbero prendere infatti rischi, evitando fastidiose ricadute e guai peggiori al Toro’. Lautaro Martinez sarebbe così arruolabile la settimana successiva, nell’ultima partita dell’anno che vedrà l’Inter impegnata nella trasferta con il Genoa. Se gli accertamenti invece evidenziassero una microlesione, il bomber campione del mondo saluterebbe in anticipo il 2023 e sarebbe costretto a una sosta ai box di circa due settimane.

🚨 #Inter – Domani esami per #LautaroMartinez che rimane in forte dubbio per la sfida di sabato con il Lecce. #Sanchez e #DeVrij verso il recupero: si decide domani dopo la rifinitura 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0t3zWBTPQm — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 21, 2023

Per la gara con il Lecce è previsto il rientro di Sanchez, destinato comunque alla panchina. Senza Lautaro in attacco toccherebbe quindi ad Arnautovic far coppia insieme a Thuram, con l’austriaco a caccia di riscatto dopo la scialba prestazione in Coppa Italia contro il Bologna. Oltre a Sanchez corre verso il recupero anche de Vrij, assente dal match con la Lazio: l’olandese e il cileno torneranno domani in gruppo nella rifinitura e (a meno di contrattempi) saranno a disposizione di Inzaghi per la sfida di sabato.