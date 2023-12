Infortunio Lautaro Martinez, è UFFICIALE: i tempi di recupero

Guai in vista in casa Inter per quanto riguarda Lautaro Martinez: le ultime sull’infortunio dell’attaccante argentino

Domani pomeriggio l’Inter scenderà in campo a San Siro alle 18 per affrontare il Lecce per la 17esima giornata di Serie A. Una gara a ridosso del clima natalizio ma che per i nerazzurri non porta in dote alcun tipo di regalo.

Per Inzaghi è infatti l’esatto contrario visto che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez, uscito infortunato dalla gara persa in Coppa Italia contro il Bologna. Si fermerà quindi a 89 la striscia di presenze consecutive del ‘Toro’ che aveva saltato l’ultima sfida per squalifica il 9 aprile 2022.

L’argentino darà quindi forfait, con lo stop che come anticipato ieri potrebbe andare anche oltre il Lecce abbracciando pure la gara col Genoa. Intanto arrivano notizie ufficiali con il comunicato del club che evidenzia: “Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Inter, danno e beffa dopo il Bologna: le parole di Lautaro Martinez

Salterà il Lecce e forse anche il Genoa, Lautaro Martinez che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con allegate due immagini di campo ed un messaggio.

A margine delle foto ha scritto: “Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinché potesse succedere. Ora focus totale sugl’altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile”.