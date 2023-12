HIGHLIGHTS | La Lazio torna a vincere, il Genoa rimonta e inguaia il Sassuolo

I risultati dei due anticipi delle 18.30 della 17esima giornata di Serie A tra Empoli e Lazio e Sassuolo e Genoa

Gol e emozioni nei due anticipi pomeridiani del venerdì. La Lazio torna alla vittoria dopo gli ultimi risultati negativi, il Genoa completa la rimonta nel finale. In rete il solito Gudmundsson.

Torna a vincere la Lazio di Maurizio Sarri. La formazione capitolina batte 0-2 l’Empoli e recupera terreno sulle prime della classe, in attesa delle altre gare. Ci pensa Mateo Guendouzi al minuto 9 a sbloccare la sfida, trovando il modo di superare Elia Caprile. Nei minuti successivi però arrivano due tegole per l’allenatore toscano: prima Ciro Immobile al 22′ e poi Luis Alberto al 25′ sono costretti ad abbandonare il campo per problemi fisici. Gli ospiti continuano a giocare bene nonostante la doppia batosta e nel secondo tempo è Mattia Zaccagni a chiudere, segnando la rete del definitivo 0-2. Vittoria importante per la Lazio che sale a quota 24, l’Empoli invece resta a 12 punti, in diciottesima posizione.

Gudmundsson più Ekuban, il Genoa la riprende al Mapei Stadium

Nell’altra gara del pomeriggio arriva la rimonta del Genoa: avanti i padroni di casa nella prima frazione di gioco, gli ospiti reagiscono e ribaltano la partita nel finale grazie al gol di Ekuban.

In un primo tempo giocato a ritmi non elevatissimi, il Sassuolo batte il primo colpo con il gol dell’ex di Andrea Pinamonti, abile a sfruttare l’assist di Laurientè. Nella ripresa viene fuori tutto il carattere del Genoa: prima il pareggio con il calcio di rigore trasformato dal solito Gudmundsson, poi la rete decisiva all’87’ di Ekuban regalano la rimonta ad Alberto Gilardino, che interrompe l’emorragia di risultati negativi in trasferta. Natale sereno dunque per la formazione ligure, che sale a quota 19 punti. Sprofonda invece la squadra allenata da Dionisi, sempre più in crisi.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 37; Milan 32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio* 24; Torino 23; Monza 21; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa 19*; Sassuolo* 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 8. *una partita in più