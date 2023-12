Furlani aspetta l’occasione sul mercato: “Non siamo timidi”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato di Superlega, mercato e Ibrahimovic prima della sfida alla Salernitana

Prima della sfida alla Salernitana di Pippo Inzaghi, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato a ‘DAZN’ soffermandosi su Superlega, calciomercato e ritorno di Ibrahimovic.

Sulla Superlega, Furlani non si è sbilanciato: “Ha parlato Scaroni e mi rifaccio alle sue parole. Dobbiamo capire, studiare. Si è detto tanto, non so quanti hanno studiato: la nostra priorità resta concentrarci sul calcio italiano e sulle sue problematiche, su come renderlo migliore e più competitivo a livello europeo”.

Si passa quindi agli obiettivi stagionali con le recenti dichiarazioni di Cardinale che ha affermato di non essere soddisfatto del percorso in Champions: “Si è detto non contento, ma lui non si accontenta perché è un vincente e il Milan ovviamente vuole vincere. Per gli obiettivi, siamo ancora in corsa per tre trofei: Coppa Italia, Europa League e Serie A. Ci sarebbe piaciuto andare avanti in Champions League, così come avere qualche punto in più in campionato, però ci proveremo fino in fondo”.

Calciomercato Milan, Furlani: “Non siamo timidi”

Nel corso dell’intervista l’amministratore delegato del Milan si è soffermato anche sul mercato non chiudendo la porta a nuovi acquisti: “Siamo una squadra forte. Abbiamo avuto questo problema infortuni che ha però dato la possibilità ai giovani di dimostrare il loro valore. Sul mercato quest’estate non siamo stati timidi o inattivi: se a gennaio ci saranno opportunità, le coglieremo. Ma in primo luogo abbiamo fiducia nei nostri giocatori”.

Infine, su Ibrahimovic: “È una persona speciale, che ha tanto da dire, può fare tanto. Ha già fatto molto per il Milan e farà ancora di più. Sono fortunato ad averlo con me, fortunato è il Milan e tutti i tifosi rossoneri. Sono molto fiducioso per questa sua nuova avventura al Milan”.