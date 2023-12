Fiorentina, l’orgoglio di Italiano: “Stiamo andando oltre le aspettative”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nel post partita della gara vinta contro il Monza

Vince ancora la Viola. Dopo il successo di misura dello scorso turno contro il Verona, la Fiorentina porta i via i tre punti da Monza grazie alla rete in avvio di gara di Lucas Beltran.

Il 2023 continua a regalare gioie ai tifosi viola. La formazione toscana sale momentaneamente al quarto posto grazie alla vittoria di stasera e si gode il profumo di Champions League. Oltre all’ennesimo gol, che contribuisce ad aumentare l’enorme numero di reti segnate nell’anno solare, la squadra allenata da Vincenzo Italiano sta trovando un’ottima solidità difensiva, testimoniata dal secondo clean sheet consecutivo. Ne ha parlato così, ai microfoni di Dazn, l’allenatore dei viola: “Arrivavamo stanchi a questa gara, abbiamo dovuto cercare di portare a casa tre punti per passare un natale sereno. Ho scelto di inserire un difensore in più e optare per un cambio di sistema per resistere e non subire la rimonta del Monza. E’ andata bene, abbiamo ottenuto il secondo cleen sheet di fila, andiamo avanti così.”

Fiorentina, Italiano gonfia il petto: “Orgogliosi di ciò che stiamo facendo”

Dopo aver analizzato il match disputato dai suoi ragazzi, il tecnico nato in Germania ha mostrato tutta la sua stagione per il campionato e più in generale per l’annata vissuta dalla Fiorentina.

“Fieri e orgogliosi di quello che stiamo facendo, ci godiamo il primato di Conference, i quarti di finale di Coppa Italia e il momentaneo quarto posto in campionato. Continuiamo a fare risultato nonostante il poco tempo che abbiamo per preparare le partite. Il 3-4-3 lo abbiamo provato in allenamento, ho visto che il Monza stava lavorando con qualità davanti, siamo stati costretti ad aggiungere questa soluzione difensiva con l’ingresso di Yerri Mina e ha funzionato alla grande. Dovevamo passare un sereno Natale vincendo stasera, ho promesso ai ragazzi che il 27 andremo a cena e pagherò molto volentieri, ora ci godiamo questi 3 giorni e mezzo liberi.”