DIRETTA Serie A, Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan, in programma alle 20.45

L’insolito turno prenatalizio della Serie A prevede due gare in contemporanea alle 20.45: Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan. Valide per la diciassettesima giornata di Serie A, le due partite fanno da preludio al ricco menù di sabato 23, che prevede ben sei partite.

Reduce dal successo contro i brianzoli di domenica scorsa, la squadra allenata da Stefano Pioli dovrà far fronte ad un’emergenza infortuni sempre più grande, con Noah Okafor fermo fino a febbraio e Tommaso Pobega out per quattro mesi, dopo l’operazione al retto femorale. I rossoneri hanno tuttavia bisogno dei tre punti e dovranno vedersela contro una squadra famelica di vittorie.

Ultimi con appena 8 punti in classifica, i padroni di casa sperano di sfruttare l’entusiasmo derivante dal ritorno di Walter Sabatini, uno dei principali protagonisti della clamorosa salvezza di due stagioni fa.

In contemporanea con la sfida dell’Arechi, Raffaele Palladino va a caccia di un immediato riscatto dopo la batosta subita a San Siro la scorsa settimana. Di fronte ci sarà una Fiorentina lanciatissima. In caso di vittoria, l’undici di Vincenzo Italiano raggiungerebbe momentaneamente il quarto posto, con due punti di vantaggio sul Bologna. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Gagliardini, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Mota. All. Palladino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Barak, Ikonè; Beltran. All. Italiano

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen,Kastanos; Candreva, Tchaouna; Dia. All. Inzaghi F.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

