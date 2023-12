“Avvistato vicino alla sede della Roma”, ma la reazione è inaspettata

Un allenatore sarebbe stato avvistato vicino alla sede della Roma all’Eur: la reazione social dei tifosi giallorossi.

La bomba l’ha lanciata Adnkronos e subito sui social i tifosi della Roma hanno avuto modo di esprimere tutti i loro dubbi riguardo a quella che, per il momento, è e rimane soltanto una suggestione, una curiosa casualità.

Il tutto risale a mercoledì scorso quando, verso l’ora di pranzo, l’attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato avvistato vicino alla sede della Roma, in zona Eur.

La notizia ha subito fatto il giro del web, con il popolo dei social che si è letteralmente spaccato in due: da una parte, c’è chi sostiene si tratti di una fortuita casualità, da non prendere sul serio, dall’altra parte invece c’è chi commenta questa indiscrezione in maniera negativa, sostenendo che non sia lui il sostituto ideale di José Mourinho, aggiungendo che i giallorossi al momento abbiano altri problemi da risolvere prima di pensare alla guida tecnica.

Italiano avvistato vicino alla sede della Roma: le reazioni social

Se da una parte c’è chi vorrebbe Italiano alla Roma al posto di José Mourinho, dall’altra c’è chi non gradirebbe un suo arrivo sulla panchina dei giallorossi, sostenendo che esiste un solo, grande nome al posto del portoghese: Carlo Ancelotti.

Infine, c’è chi sostiene “Special One a vita”, ma si fanno largo anche altri nomi che i tifosi gradirebbero, come ad esempio Claudio Ranieri.

Insomma, sembrano esserci diverse opinioni all’interno dell’enorme tifoseria romanista. Al momento il rumor su Italiano, avvistato nella zona in cui si trova la sede della Roma in zona Eur, è rimasto tale, tuttavia già solo il fatto di averlo avvistato ha fatto partire, come spesso accade, un vero e proprio tam-tam mediatico riguardo al futuro di Mourinho sulla panchina della Roma.