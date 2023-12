Tutti pazzi per Zirkzee: non c’è solo il Milan

Ancora una prestazione di lusso per Joshua Zirkzee, che ieri sera ha incantato San Siro con due assist splendidi. Piace a tutte le big

Il Bologna ha espugnato San Siro con un’altra prestazione di grande livello, battendo in rimonta l’Inter ai supplementari per strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Un grande successo per la squadra di Thiago Motta che mette ancora una volta in vetrina il talento cristallino di Joshua Zirkzee, che nei supplementari ha letteralmente spaccato la gara con un paio di giocate di valore assoluto. Prima l’assist di tacco per il pari di Beukema, e poi quello delizioso per mandare in porta Ndoye dopo un tunnel ad inizio azione. Un saggio della tecnica e della qualità del numero 9 felsineo, che si dimostra ancora una volta un attaccante in crescita, pronto a scaldare i cuori e i taccuini dei vari uomini mercato delle big.

Otto gol e quattro assist finora in stagione per Zirkzee, che ancora più che per i numeri sotto porta impressiona per la qualità del gioco espresso per la squadra. Un attaccante totale in grado di giocare per se e soprattutto per i compagni, pronto a smuovere il mercato.

Calciomercato, Milan e non solo: tutte le big pazze di Zirkzee

Su Zirkzee ci sono i fari puntati del Milan, alla ricerca del nuovo numero 9 che possa raccogliere l’eredità futura di Giroud. I rossoneri non sarebbero più convinti del tutto di David, e scala posizioni quindi l’olandese che sta facendo sfracelli col Bologna.

Zirkzee ha comunque una situazione un po’ caotica per il contratto: ha una clausola da 40 milioni e il Bayern una recompra con i bavaresi che potranno incassare il 50% della cessione ad un altro club.

Nella situazione intricata si colloca anche la presenza di altri big come Inter e Juventus, associate in questi mesi allo stesso Zirkzee, pronto a far impazzire tutti i top club italiani con la sua stagione della consacrazione.