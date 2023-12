Thiago Motta esalta Zirkzee, ma avvisa: “Adesso dobbiamo farlo”

Inter-Bologna, le parole di Thiago Motta a Mediaset nel post partita della sfida di Coppa Italia

Prosegue la favola del Bologna. I felsinei sono infatti riusciti ad espugnare San Siro, battendo l’Inter in rimonta per 1-2, risultato che permette alla compagine di Thiago Motta di strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Tanta la soddisfazione in casa rossoblu, trascinati da Beukema e Ndoye oltre che da un Zirkzee in versione deluxe.

Intervistato ai microfoni di Mediaset, Thiago Motta ha analizzato la gara, fornendo un’importante chiave di lettura di quanto successo: “Penso che abbiamo fatto una partita completa. Quelli che hanno iniziato hanno fatto un lavoro straordinario. I cambi hanno portato energia, con gente che ha freschezza nelle gambe. I titolari hanno iniziato una partita difficile, complicata contro la squadra prima in campionato. Faccio i complimenti a tutti. Siamo un gruppo nel quale la gestione è stata straordinaria. Viviamo questo gioco per momenti come questi e per la gente venuta qui e quella rimasta a Bologna che ha creduto tantissimo in questa squadra. Vittoria straordinaria”.

Inter-Bologna, Thiago Motta: “L’addio di Arnautovic è stata una sua scelta”

Il tecnico del Bologna ha poi risposto ai tanti complimenti ricevuti per un inizio di stagione importante, svelando anche dei retroscena interessanti sull’addio di Arnautovic:

“Ringrazio ancora per gli elogi ricevuti, ma il merito va ai ragazzi. Per arrivare ad un punto così, c’è tanto lavoro. I ragazzi si impegnano tanto, non si lamentano mai e continuano a lavorare e per questo si meritano una vittoria come questa sera. Fino ad oggi abbiamo fatto delle cose straordinarie, siamo un gruppo straordinario, ma adesso dobbiamo riposare e pensare alla sfida di campionato contro l’Atalanta“.

Su Arnautovic e Zirkzee – “L’addio di Marko è stata una scelta anche sua, voleva tornare all’Inter. Ha fatto grandi cose a Bologna, era una grande opportunità per lui. Come allenatore non era facile, ma come amico so che era la cosa giusta da fare. Sono contento per lui. Gli auguro tutto il bene per il futuro. Noi abbiamo un ragazzo come Zirkzee che sta dimostrando un lavoro fantastico. Lavora bene, è importante in campo e fuori per il gruppo. Lui lo sa, bisogna continuare così. Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa. Il rispetto per il gioco, per il lavoro”.