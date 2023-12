Superlega, Agnelli è tornato: il ‘messaggio’ a Ceferin è virale sui social

Nelle ore concitate del verdetto sulla Superlega, ecco il ritorno di Andrea Agnelli sulla scena: messaggio inviato a Ceferin

Era stato, come si ricorderà, uno dei fautori della Superlega, tra i più strenui in assoluto. Un progetto in cui credeva fermamente. Andrea Agnelli, da presidente della Juventus, aveva abbracciato con convinzione quell’idea. E oggi è in qualche modo il giorno della sua ‘rivincita’.

Soltanto tempo dopo il suo addio alla presidenza bianconera, la nuova dirigenza aveva esplicitato le prime dichiarazioni per distaccarsi dall’idea Superlega. Che ora però torna prepotentemente d’attualità. Il verdetto della Corte di Giustizia Europea, che disapprova il veto preventivo di Uefa e Fifa a nuove competizioni al di fuori di quelle canoniche, dà nuova linfa ai sostenitori del progetto. Tra questi, proprio l’ex numero uno della Juventus, che ne ha approfittato per inviare un messaggio in cui mostra di non aver abbandonato la propria linea di pensiero.

Agnelli, doppio segnale a Ceferin: il post esplicito e la sua apparizione improvvisa

Messaggi ‘cifrati’, ma neanche tanto, all’ex grande amico, diventato poi nemico, Aleksandr Ceferin, presidente dell’Uefa. Una doppia mossa che di sicuro non può passare inosservata.

Tra i partecipanti su ‘Zoom’ alla conferenza stampa di Ceferin, si è infatti intravisto per alcuni minuti il nome dello stesso Agnelli. Che poi ha postato su ‘X’ una citazione di un celebre brano degli U2, “Where the streets have no name“, per ribadire piuttosto esplicitamente la sua soddisfazione per l’accaduto. Da capire quale sarà, ora, la posizione ‘ufficiale’ della Juventus e come il club intenderà comportarsi.