Sterline sonanti per il Milan: De Ketelaere in Premier

De Ketelaere è ancora di proprietà del Milan, ma l’Atalanta vanta una opzione di riscatto esercitabile a fine stagione

Il futuro di Charles De Ketelaere potrebbe essere lontano dalla Serie A. Precisamente in Premier League, dove un paio di club avrebbero iniziato a interessarsi a lui.

A Bergamo non sta facendo cose indimenticabili, però Gasperini è riuscito in qualche modo a rilanciare il belga dopo una stagione davvero tremenda al Milan, che nell’estate 2022 investì per lui la bellezza di 35 milioni (bonus inclusi) di euro.

La prima e anche l’unica, perché il classe 2001 difficilmente tornerebbe nei piani del club di Cardinale. Il quale, al contrario, spera di rientrare almeno in parte dalla spesa fatta un anno e mezzo fa. Per questo ci sono due modi: il primo prevede il riscatto da parte dell’Atalanta, fissato a circa 22 milioni di euro bonus esclusi; il secondo, invece, la vendita all’estero qualora gli orobici decidessero di non comprarlo a titolo definitivo.

A tal proposito, secondo ‘todofichajes.com’, si registrerebbe il forte interesse di due big di Premier per l’ex Brugge. Parliamo di Manchester United e Arsenal, entrambe in grado di offrire una cifra importante al Milan.

De Ketelaere in Premier: il Milan ha una percentuale sulla cessione

Ma l’operazione potrebbe farla l’Atalanta, già perché la ‘Dea’ può anche optare per il riscatto e l’immediata cessione in Inghilterra, come fatto con Romero stagioni fa. Il difensore venne riscattato dalla Juventus e successivamente ceduto al Tottenham per circa 50 milioni di euro.

Anche una cessione post riscatto sarebbe un affare per il Milan. Oltre ai 22 milioni, secondo gli accordi raggiunti in estate, la società bergamasca sarebbe obbligata a dare ai rossoneri il 10% dell’incasso derivante dalla vendita dello stesso De Ketelaere, autore di 4 gol e 4 assist da quando si è trasferito da Milano a Bergamo.