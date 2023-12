Serie A, recupero lampo: dopo due mesi l’operazione, riesce già a fare questo

Recupero lampo in Serie A: si è operato meno di due mesi fa, oggi è già in grado di fare questo. Ecco quando può tornare in campo.

È un’annata sfortunata per Gianluca Caprari, con l’attaccante del Monza che purtroppo a fine settembre è stato operato per ricostruire il legamento crociato anteriore che purtroppo si era lesionato.

L’intervento, svolto a Barcellona, è andato nel migliore dei modi, con il calciatore che ha iniziato fin da subito la fisioterapia e tutto il lungo e doloroso lavoro per tornare in campo ad aiutare i suoi compagni. Il rientro è ancora lontano, tuttavia qualche piccolo segnale incoraggiante sta già arrivando.

In un video pubblicato nelle storie Instagram del ragazzo, infatti, si vede l’ex giocatore di Roma e Pescara iniziare ad utilizzare il pallone, un fatto sicuramente incoraggiante in ottica recupero e che, soprattutto, lascia ben sperare per un rientro leggermente anticipato.

Monza, Caprari torna a calciare: quando torna in campo?

Il rientro di Gianluca Caprari è teoricamente previsto tra circa tre mesi, verso la metà di marzo, ma non è da escludere possa leggermente anticipare queste tempistiche. Nel video in questione, infatti, si vede l’attaccante iniziare a riprendere confidenza con il pallone: dei tocchi leggeri, per non sforzare troppo l’articolazione che sta recuperando, con la palla che sbatte contro il muro e torna indietro.

Non è la prima volta che, purtroppo, questo calciatore subisce un infortunio del genere, come ha scritto in un post su Instagram poco dopo la fine dell’operazione.

Il Monza intanto lo aspetta con ansia: ha ancora bisogno di lui.