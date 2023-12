Rivoluzione Roma: mezza squadra con la valigia

La Roma si divide tra il presente del campo e il futuro del calciomercato. Non mancano le possibilità novità: tanti i calciatori con la valigia

Stagione di alti e bassi per la Roma di Josè Mourinho, che continua a raccogliere risultati piuttosto discordanti rispetto alle ambizioni del club e dello stesso tecnico giallorosso.

L’ultimo ko di Bologna dello scorso weekend ha gettato ancora una volta ombre sulla squadra della capitale attualmente ottava in classifica e distante tre punti dal quarto posto Champions. Un obiettivo non distantissimo ma complesso da raggiungere visti gli alti e bassi e la folta concorrenza in zona europea.

Intanto la Roma pensa anche al futuro, con diversi calciatori che tra gennaio, e soprattutto giugno, potrebbero essere con la valigia pronta. A fare il punto ci ha pensato l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che parte dalle parole dello stesso Mourinho per fare una disamina su alcuni singoli che stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Tra gli ultimi arrivati i riferimenti sono per Aouar, Ndicka e Renato Sanches che hanno situazioni differenti. Il primo non rende a certi ritmi ed essendo arrivato a zero risulterebbe anche una plusvalenza, fermo restando i 2,5 milioni più bonus di ingaggio.

Problema stipendio anche per Ndicka, che potrebbe restare a fare panchina, mentre Sanches è già un caso ‘storico’ tra infortuni e rendimento negativo.

Da Spinazzola a Sanches: Roma con la valigia

Per Smalling non è detto che non succeda qualcosa già a gennaio, mentre la speranza su Spinazzola è che prima della scadenza del prossimo giugno possa arrivare una proposta araba ad inizio 2024 per monetizzare.

A destra avanti con Karsdorp e Kristensen, con Celik in uscita, così come in attacco dovrebbe salutare Belotti. A lasciare Roma a giugno saranno anche Llorente e Azmoun in quanto in prestito nella capitale.