Operazione impossibile per la Juve: godono Inter e Milan

Irrompe la Juventus nella corsa al giocatore, i bianconeri sfidano le rivali Milan e Inter: l’operazione si preannuncia però tutta in salita per la ‘Vecchia Signora’

C’è la fila per Alessandro Buongiorno, alfiere e capitano del Torino. Dall’Italia e dall’estero, sono diverse le le big che si stanno muovendo sulle tracce del difensore granata.

Buongiorno la scorsa estate fu a un passo dal trasferimento all‘Atalanta per 25 milioni più il cartellino di Zapata, prima di fare retromarcia e decidere di restare con la squadra del suo cuore e dove è cresciuto. Con il ‘Toro’ ha un contratto lungo fino al giugno 2028 e al momento non pensa a cambiare casacca. Le sirene delle grandi di Serie A ed europee si fanno però sempre più insistenti: in Premier League si è mosso il Chelsea, mentre in Italia il nazionale azzurro è seguito da Inter e Milan. Se non bastasse, su Buongiorno hanno drizzato le antenne anche i cugini della Juventus come riporta il quotidiano ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, Giuntoli accende i radar su Buongiorno

Di recente il Dt bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto informazioni per il 24enne difensore al suo agente, Beppe Riso.

Nessuna offerta ufficiale o affondo nel concreto, ma solo un sondaggio a 360 gradi sulla situazione attuale al Torino del giocatore e le possibili acquirenti che potrebbero muoversi per acquisire il suo cartellino a giugno. Il patron del ‘Toro’ Cairo lo ha blindato anche a parole, ma una super offerta superiore ai 35 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola la prossima estate. Difficilmente però, a differenza di Bremer, Buongiorno e il Torino aprirebbero a un’eventuale proposta dei cugini della Juventus. Anche per questo, da ambienti vicini al difensore e alla società granata, l’operazione viene ritenuta “impossibile”.