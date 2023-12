Operazione e lungo stop per Pobega, i tempi di recupero ufficiali

Intervento chirurgico necessario e lungo stop per Tommaso Pobega: arriva la comunicazione ufficiale da parte del Milan

La società conferma l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il suo calciatore nelle scorse ore. Adesso dovrà restare fermo ai box per diversi mesi.

Dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa nel lunch match contro il Monza, quest’oggi Tommaso Pobega è stato operato in Finlandia. Il centrocampista del Milan era stato costretto al cambio dopo appena ventiquattro minuti trascorsi in campo nella partita vinta per tre a zero dai rossoneri sul Monza domenica scorsa. Un’altra tegola per Stefano Pioli, già alle prese con diversi infortuni in tutti i reparti del campo.

Schierato titolare nella formazione scesa in campo a San Siro, il centrocampista ex Pordenone ha alzato bandiera bianca dopo appena ventiquattro minuti di gioco in seguito a una caduta accidentale e rivelatasi fatale, costringendo così il tecnico a sostituirlo con il giovane Simic (poi andato in gol) dopo meno di mezz’ora di gioco.

Milan, Pobega operato in Finlandia: la nota del club

Con una nota ufficiale diramata pochi minuti fa, il Milan ha fatto sapere che “oggi il giocatore Tommaso Pobega si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro”.

L’operazione è stata eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale rossonero Dario Donato, ed è perfettamente riuscita. Il club, inoltre, fa sapere che “la stima dei tempi di recupero è di quattro mesi”.