Nuova Superlega, le squadre che hanno già aderito: sorpresa in Serie A

La Superlega è destinata a rimodulare le leve del calcio internazionale. Il format e le possibili partecipanti: la posizione dei club italiani

La sentenza della Corte di Giustizia Europea può rappresentare un vero e proprio turning point della storia del mondo del calcio. La società che cura gli interessi del progetto Superlega, con una nota ufficiale, ha svelato quello che potrebbe essere il nuovo format.

L’ A22 Sports con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha fornito dettagli importanti sull’argomento. 64 partecipanti, otto gironi e un minimo di quattordici partite garantite a ciascuna squadra; fase ad eliminazione diretta e nessun membro permanente. Questi i criteri che detteranno la partecipazione alla competizione. Ma quali saranno i club che vi prenderanno parte? Posto che la presenza di Real Madrid e Barcellona è una condicio sine qua non, in queste ore il tam tam mediatico sui nuovi possibili club partecipanti sta calamitando l’attenzione mediatica. A fornire dettagli importanti sull’argomento è l’edizione online di El Mundo Deportivo.

Superlega, il nuovo format e le possibili partecipanti: occhio alla Serie A

Stando a quanto riferito, al momento Psv, Feyenoord, alcuni club portoghesi e l’Anderlecht avrebbero rilanciato la propria candidatura. Si tratta di compagini che sarebbero chiaramente rivitalizzate in termini economici dalla partecipazione alla competizione.

Tuttavia, dal momento che ci sarebbero stati contatti con oltre 60 club per la strutturazione della competizione, non è escluso che anche i club italiani possano avere una voce in capitolo. Si tratta chiaramente di una suggestione e nulla più, almeno per il momento. Del resto il presidente Gravina, nelle scorse ore, aveva minacciato l’esclusione dalle competizioni Federali per quelle squadre che avessero deciso di appoggiare il progetto Superlega. Una traccia, però, da monitorare con estrema attenzione. Del resto, poco prima di tirarsene fuori, la Juventus era stato uno dei club che più aveva spinto per la nascita della nuova competizione. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzione si assisteranno a sviluppi importanti sulla vicenda.