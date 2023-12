Non solo Zirkzee: nel Bologna brilla un’altra stella che fa gola alle big

Non solo Joshua Zirkzee, il Bologna sta mettendo in mostra un altro grandissimo talento: stiamo parlando di Dan Ndoye, a segno nella sfida di ieri sera fra l’Inter e la squadra di Thiago Motta

L’Inter di Simone Inzaghi, schiacciasassi in campionato e qualificata agli ottavi di Champions League con ben due giornate di anticipo, in questa stagione con poche squadre non è riuscita a vincere, con una addirittura una volta ha pareggiato ed un’altra è stata sconfitta: stiamo parlando del Bologna di Thiago Motta.

La compagine felsinea, vera rivelazione di questa annata, si trova al momento al quarto posto nel campionato italiano di Serie A e può contare su diversi talenti che stanno facendo davvero benissimo. Il primo è senza dubbio Joshua Zirkzee. L’attaccante, cresciuto nel Bayern Monaco, è finalmente esploso sotto le due torri ed ora è uno dei giocatori più desiderati in vista delle prossime finestre di calciomercato, ma non è l’unico. Attenzione infatti al centrocampista Lewis Ferguson, così come all’incursore Dan Ndoye, ala destra che sta facendo faville nel Bologna e, nella sfida di ieri sera, ha messo a segno il gol che è valso la qualificazione ai quarti di Coppa Italia proprio ai danni dell’Inter di Inzaghi.

Ndoye fa impazzire le big di Serie A: la situazione in chiave calciomercato

Dan Ndoye è senza dubbio uno dei giocatori rivelazione del Bologna di Thiago Motta che, se il campionato dovesse finire oggi, si troverebbe addirittura in Champions League nella prossima stagione. Il giocatore svizzero, che ha un valore in sede di calciomercato di circa 15-20 milioni di euro, sin dall’inizio del torneo si è messo in mostra come uno dei calciatori più importanti nella rosa del Bologna.

Il gol di ieri sera a San Siro ha soltanto dato un’altra grande conferma delle doti di Ndoye che in Serie A vanta anche due assist e che avrebbe anche segnato se non fosse stato per l’intervento molto discusso di Iling-Junior, esterno della Juventus di Massimiliano Allegri.