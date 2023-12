Intreccio Verratti-Rabiot: ribaltone Juve immediato

Le possibili mosse del club bianconero a centrocampo in vista del prossimo mercato di gennaio

Manca sempre meno all’apertura della finestra invernale, fissata al prossimo 2 gennaio per il campionato italiano. In prima fila, tra i club che studiano possibili mosse in entrata, c’è la Juventus. Il club bianconero si trova in piena lotta per il titolo in campionato e punta a rinforzare soprattutto il proprio centrocampo.

Come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, filtra cauto ottimismo da parte della Juve intorno alla possibile definizione del prestito di sei mesi dal Manchester City di Kalvin Phillips. Il centrocampista inglese per caratteristiche potrebbe subito adattarsi alle richieste tattiche di Massimiliano Allegri, aggiungendo quantità ed esperienza alla mediana bianconera. Quella legata all’ex calciatore del Leeds potrebbe non essere l’unica operazione sull’agenda dei bianconeri.

Dalla Spagna, infatti, nelle scorse ore sono circolate alcune indiscrezioni di mercato che riguardano direttamente i bianconeri. Come riportato dal diario ‘Sport’, il Barcellona avrebbe individuato due profili per rimpiazzare l’infortunato Gavi. Il centrocampista spagnolo classe 2004, infatti, lo scorso novembre ha rimediato con la sua Nazionale la rottura del legamento crociato. Un infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione e che lo costringerà a saltare l’Europeo di Germania 2024.

Calciomercato Juve, il Barcellona punta Rabiot e Verratti

In questo scenario, ecco che si inserisce anche la Juventus. Il Barcellona, tra i candidati per il centrocampo, avrebbe infatti ripreso una vecchia idea che porta a Rabiot.

Il centrocampista francese, in passato già nel mirino del Barcellona, sarebbe tornato in cima alla lista dei desideri dei blaugrana. Per via del contratto in scadenza con i bianconeri al termine della stagione, Deco vorrebbe tentare un primo approccio con l’ex Psg. L’ingaggio molto elevato e la posizione particolarmente rigida della Juve nei suoi confronti, rende la trattativa in salita. Più semplice, invece, arrivare ad un altro obiettivo accostato alla formazione di Xavi, vale a dire Verratti. Il centrocampista italiano, approdato la scorsa estate all’Al-Arabi, potrebbe sbarcare in Catalogna con la formula del prestito per i prossimi sei mesi.