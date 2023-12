Dal rinnovo di Mou al futuro di Thiago Motta: “Sono impazienti di farlo”

La situazione contrattuale di Mourinho e il futuro di Thiago Motta è al centro dell’ultimo intervento sul canale Twitch di Tv Play

Protagonista di una prima parte di stagione che definire convincente sarebbe solo un eufemismo, il Bologna dei sogni di Thiago Motta vuole continuare a stupire. In piena lotta per un posto in Champions League, i felsinei hanno alzato l’asticella.

Sorprende fino ad un certo punto, quindi, che a tenere banco sia soprattutto il futuro del tecnico dei rossoblu. Sebbene il discorso riguardante al possibile rinnovo con il Bologna non sia affatto tramontato, Thiago Motta ha cominciato già da tempo a calamitare l’interesse delle big di Serie A. Finito nel dossier della Juventus in caso di addio a Max Allegri, l’ex calciatore dell’Inter piacerebbe e non poco anche al Milan. Proprio di questo ha parlato Paolo Bargiggia nel corso del suo ultimo intervento al canale Twitch TV PLAY. Di seguito il virgolettato in questione: “Su Thiago Motta sembra che ci sia molto forte il Milan. Motta interessa anche alla Juve se va via Allegri. Il Milan, però, è più voglioso e impaziente di cambiare Pioli; del resto quando ha un’emergenza infortuni o cambi tutto lo staff o cambi l’allenatore”.

Bargiggia sul futuro di Mourinho: “Ad oggi, la Roma non gli rinnoverebbe il contratto”

Bargiggia ha poi passato in rassegna anche il futuro di José Mourinho. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, nel post partita della sfida contro il Bologna il tecnico lusitano si è detto disposto ad aprire un nuovo progetto in giallorosso puntando sui giovani.

Presa di posizione che viene così inquadrato da Bargiggia: “Mourinho? Non c’è voglia di rinnovargli il contratto e allora usa l’arma della pressione dei tifosi per far cambiare idea alla proprietà, ma nemmeno i risultati gli stanno dando ragione. Se dovessero decidere oggi, la Roma non gli rinnoverebbe il contratto”.

Si tratta chiaramente di una traccia da monitorare con attenzione. La sensazione è che comunque a fare la differenza possano essere i risultati che Lukaku e compagni otterranno nei prossimi mesi. Con una qualificazione in Champions League da poter conquistare e un cammino in Europa League in fieri, i Friedkin potrebbero prendersi del tempo prima di maturare la decisione definitiva. Staremo a vedere cosa succederà.