Torna al gol dopo tre mesi ma segna alla sua ex squadra: la reazione ufficiale

L’attaccante torna al gol interrompendo un digiuno che durava da tre mesi: ha segnato alla sua ex squadra, la sua reazione.

La vittoria del Frosinone in Coppa Italia contro il Napoli, allo stadio San Paolo, ha lasciato tutti senza parole: gli uomini di Di Francesco sono stati i protagonisti assoluti di una prestazione a dir poco straordinaria, mettendo ko gli uomini di Walter Mazzarri che escono così anzitempo dalla competizione.

Un poker che vede le firme, tutte nel secondo tempo, di Barrenechea, a cui fa seguito dopo soli 5 minuti Caso. In pieno recupero arriva il tris di Cheddira ed, infine, a pochi istanti dal fischio finale, il definitivo poker di Harroui. Tra questi gol messi a segno, però, ce n’è uno che ha un sapore decisamente diverso dagli altri: stiamo infatti parlando del terzo, quello messo a segno dall’ex Bari arrivato in estate.

Frosinone, Cheddira a segno contro il Napoli: la sua reazione

Il cartellino di Walid Cheddira, infatti, è ufficialmente di proprietà proprio del Napoli, che a sua volta lo ha girato in prestito secco proprio alla corte di Di Francesco, il quale ha saputo fino a questo momento valorizzarlo dandogli tanta fiducia. Non a caso, il calciatore marocchino con cittadinanza italiana è sceso in campo da titolare in tutte le partite di campionato e, sebbene abbia segnato poco, si è fin da subito dimostrato un vero e proprio punto di riferimento della manovra dei ciociari.

Nel post partita il ragazzo ha dichiarato che un po’ gli è dispiaciuto aver messo a segno proprio al ‘suo’ Napoli al Maradona, ma questo è il calcio e lui deve necessariamente pensare al bene del Frosinone. La sua esultanza, però, è stata contenuta per rispetto di tifosi e società.

Un digiuno che era iniziato dopo il gol (ed assist) nella gara vinta con il Sassuolo il 17 settembre in campionato e che, adesso, può definitivamente interrompersi.