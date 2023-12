Serie A, la classifica dei giocatori più ‘imbranati’: una top ten poco lusinghiera

Serie A, arriva la classifica dei giocatori più ‘imbranati nel tocco di palla: ecco chi sono, i risultati di uno studio approfondito

In campionati come la Serie A, ci si arriva se si è in possesso di gradi doti tecniche con il pallone tra i piedi. Anche se non tutti i calciatori del nostro campionato hanno esattamente un tocco raffinatissimo, in realtà.

Alcuni di loro hanno spesso più di qualche problema nel controllo e nella gestione della palla. C’è un modo per stabilire chi siano i più ‘imbranati’ e meno efficaci? Sì. In Inghilterra, uno studio compiuto dal portale Ticketgum.com ha analizzato i dati di gioco di moltissimi calciatori dei cinque principali campionati, tra coloro con un sufficiente numero di presenze, analizzando diverse variabili come passaggi sbagliati, contrasti persi, falli effettuati per conquistare il controllo del pallone, controlli di palla errati. Andando a comporre in questo modo un particolare indice di ‘goffaggine’.

Serie A, è Thorsby il giocatore più ‘goffo’: il migliore è un milanista

Stando a questa speciale classifica, il giocatore più goffo e impacciato con la palla tra i piedi del campionato, sarebbe il centrocampista del Genoa Morten Thorsby.

Per lui, un indice di goffaggine di addirittura 94.1 su 100. Al secondo posto, un suo compagno di squadra, Stefano Sabelli. Chiude il ‘podio’ l’attaccante del Torino Duvan Zapata. Nella ‘top ten’, o sarebbe il caso di dire la ‘flop ten’, Ngonge, Lucca, Cheddira, Zirkzee, Nandez, Retegui e Krstovic.

Al contrario, ci sono anche dati sul giocatore più ‘pulito’ nel controllo di palla. Stando ai dati raccolti, nel nostro campionato il migliore indice prestazionale in tal senso ce l’avrebbe il difensore del Milan Malick Thiaw. A seguire, l’altro milanista Tomori, quindi Beukema, Lobotka e Pablo Marì.