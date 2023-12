La Juventus ‘aiuta’ l’Inter: colpo in prestito a gennaio

Le ultime di calciomercato provenienti dalla Spagna vedono protagonista la Juve ma anche la prossima rivale dei nerazzurri di Inzaghi

Affare di calciomercato con vista Champions. Lo chiude la Juventus e a beneficiarne, oltre che gli stessi bianconeri e Allegri, anche la storica rivale: l’Inter.

In Spagna lanciano l’interesse della Juve per un calciatore dell’Atletico Madrid, sorteggiato come avversario di Lautaro e compagni agli ottavi di Champions League. Il nome che fa ‘Elgoldigital.com’ è quello di una vecchia conoscenza della Serie A: Nahuel Molina.

Il terzino argentino è esploso in Italia, all’Udinese nella quale ha giocato per due stagioni prima di trasferirsi a Madrid, sponda ‘Colchoneros’ per circa 12 milioni di euro più il cartellino di Perez.

All’Atletico una prima annata positiva, mentre la seconda – scrive la fonte ispanica – non sta andando secondo le attese. Tanto che di recente Simeone ha rilanciato l’esperto Azpilicueta, strappato alla stessa Inter all’inizio della scorsa estate, a scapito proprio dell’ex bianconero o adattato Llorente al ruolo di quinto di destra.

Il sito spagnolo parla addirittura di possibile partenza di Molina nel mercato di gennaio, qualora non riuscisse a dare una svolta al suo rendimento. L’Atletico del presidente Cerezo potrebbe aprire al prestito, magari con annesso diritto, avendo già fra le mani più di un potenziale acquirente.

La Juve potrebbe farsi avanti, considerato che sull’out destro ha deluso Weah, con Allegri che sta impiegando regolarmente fuori ruolo – va detto, con ottimi risultati – lo statunitense McKennie.