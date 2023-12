Juve-Ronaldo, scontro infinito: tappa decisiva

Un nuovo capitolo nella battaglia legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus: nelle prossime ore la nuova mossa di CR7

Prosegue la battaglia legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus: il portoghese chiede 19,5 milioni di euro al club bianconero e nelle prossime ore muoverà un’altra mossa.

È prossimo ad arrivare alle sue battute conclusive il braccio di ferro tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre, gli avvocati del campione portoghese e quelli del club bianconero depositeranno le rispettive memorie conclusive nell’arbitrato per i famosi 19,5 milioni di euro come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Una cifra che il calciatore sostiene che gli siano dovuti come arretrati della seconda manovra stipendi relativa alla stagione 2020/2021. La Juventus resta ferma sulle proprie posizioni e non è orientata ad assecondare le pretese dell’attuale attaccante dell’Al Nassr, in bianconero dal 2018 al 2021. La società assicura che l’asso portoghese avrebbe già rinunciato alle quattro mensilità di retribuzione contestate al momento di trasferirsi al Manchester United.

Juventus, oggi nuovo capitolo nel braccio di ferro con Cristiano Ronaldo

Una tesi che – ovviamente – Cristiano Ronaldo e i suoi legali hanno più volte smentito. Lo scorso giugno il giocatore si era appellato così all’arbitrato, la cui fase dibattimentale si è protratta in questi mesi, anche per dei cavilli formali.

Nelle prossime ore le due parti in causa depositeranno le memorie conclusive e questo punto, prima della pronuncia del Collegio arbitrale attesa per il mese di aprile, resterebbe solamente un’udienza supplementare, ma non è detto che si farà.

In bianconero dal 2018 al 2021, Cristiano Ronaldo ha raccolto novantotto gettoni di presenza con la maglia bianconera, realizzando ottantuno gol tra campionato e coppe. Una storia d’amore finita bruscamente nelle battute conclusive del mercato estivo del 2021, quando ha poi lasciato Torino per trasferirsi al Manchester United.