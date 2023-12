Inzaghi non si fida del Bologna e svela: “La società è attentissima sul mercato”

Le parole di Simone Inzaghi nel pre partita della sfida contro il Bologna. Ecco quanto dichiarato dal tecnico piacentino

Protagonista di una prima metà di stagione esaltante, la schiacciasassi Inter vuole proseguire il suo smagliante periodo di forma. L’ottavo di Coppa Italia contro il Bologna, però, non è affatto da sottovalutare per i nerazzurri. Tra campo e mercato, nella consueta intervista pre partita, Inzaghi ha affrontato diversi argomenti.

Di seguito il contenuto dell’intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset: “C’è sicuramente voglia di far bene in Coppa Italia anche quest’anno. Affrontiamo un avversario difficile, in forma. Non sarà facile, ma a questa competizione teniamo tanto. Vogliamo i quarti.” Sui problemi legati all’assenza di Sanchez: “Sì, sicuramente. Abbiamo fuori anche De Vrij, Dumfries e Cuadrado: qualcosa cambierò”.

Sulle possibilità in Champions e le eventuali mosse sul mercato: “L‘Atletico Madrid non sarà semplice. Il nostro obiettivo è pensare a un match alla volta. Mosse di mercato? Abbiamo perso Cuadrado che si è operato, la società è attentissima e sta valutando. Mancano tre impegni ufficiali prima del 2024, poi pianificheremo tutto“.