Inter-Bologna: esame per Arnautovic e Klaassen, dubbio Zirkzee

L’Inter torna in campo dopo l’allungo in campionato, al Meazza arriva la sorpresa Bologna: le probabili formazioni del match di Coppa Italia

C’è l’ostacolo Bologna, rivelazione finora della Serie A, sulla strada dell’Inter campione in carica nella corsa al terzo successo di fila in Coppa Italia.

Simone Inzaghi tiene particolarmente alla competizione e questa sera si affiderà a un turnover ragionato per l’incrocio contro l’ex Thiago Motta. Il tecnico nerazzurro cambia soprattutto a centrocampo: oltre a Frattesi e Carlos Augusto, chance anche per Asllani e Klaassen. In attacco, vista l’indisponibilità di Sanchez, straordinari per capitan Lautaro Martinez in coppia con l’ex e atteso Arnautovic. Inzaghi non cambia invece rispetto alla vittoriosa trasferta di campionato contro la Lazio e la conferma quindi di Bisseck, mentre tra i pali Audero farà rifiatare il titolarissimo Sommer. Thiago Motta in casa Bologna deve sciogliere invece il dubbio su Zirkzee e se far partire dal primo minuto o meno il gioiello olandese. Sulla trequarti spazio al canterano nerazzurro Fabbian, mentre Ravaglia sarà confermato tra i pali dopo la prestazione positiva con la Roma.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna e dove vederla in TV

Inter-Bologna, match degli ottavi di Coppa Italia in programma questa sera alle 21, sarà diretto dall’arbitro La Penna della sezione di Roma (Mazzoleni al VAR).

La sfida del Meazza verrà trasmessa in chiaro e in esclusiva da Mediaset su Canale 5. I nerazzurri di Inzaghi sono all’esordio stagionale nella competizione dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, mentre i felsinei nel turno precedente hanno eliminato il Verona grazie al successo al Dall’Ara firmato dalle reti di Moro e van Hooijdonk.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Stabile, Pavard, Dimarco, Agoume, Calhanoglu, Sensi, Barella, Mkhitaryan, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Dumfries, de Vrij, Sanchez

Squalificati: Cuadrado

Diffidati: –

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Beukema, Bonifazi, Corazza, Kristiansen, Posch, El Azzouzi, Ferguson, Moro, Urbanski, van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta

Indisponibili: Soumaoro, Orsolini, Karlsson

Squalificati: –

Diffidati: –