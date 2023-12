Entra in scena Ancelotti: la Juventus deve arrendersi

Potrebbe sfumare un obiettivo di mercato per la Juventus: Ancelotti decisivo, strada in salita per il club bianconero

Nei giorni scorsi era circolata l’indiscrezione di un incontro tra l’agente di Toni Kroos e la Juventus, con la ‘Vecchia Signora’ che aveva chiesto informazioni sul futuro del nazionale tedesco.

Il centrocampista ex Bayern Monaco è in scadenza di contratto con il Real Madrid e starebbe valutando la possibilità di interrompere a fine stagione il vincente matrimonio (20 trofei per il momento in bacheca) con i ‘Blancos’. La Juve perciò starebbe attenta agli scenari su Kroos, pronta a formulare un’offerta nel caso in cui il 33enne giocatore dovesse effettivamente cambiare aria la prossima estate. Ancora non c’è la proposta di rinnovo sul tavolo di Valdebebas, ma il Real e Carlo Ancelotti – scrive il quotidiano ‘AS’ – spingerebbero forte per la permanenza del tedesco nella capitale spagnola.

Calciomercato Juventus, Kroos lontano: il Real Madrid spinge per il rinnovo

L’allenatore italiano resta entusiasta del rendimento di Kroos nonostante la carta d’identità non più verdissima, ritenendolo sempre un elemento fondamentale per il Real Madrid.

Dello stesso avviso sono i compagni di squadra, che riconoscono il classe ’90 come un punto di riferimento a livello tecnico e nello spogliatoio. Anche Florentino Perez non vorrebbe privarsi di Kroos e presto potrebbe formulare un’offerta di prolungamento per l’alfiere di Ancelotti. L’accordo con il nazionale teutonico scadrà a giugno e il Real Madrid avrebbe intenzione di proporgli un prolungamento per un’altra stagione fino al 2025. Il muro della ‘Casa Blanca’ per l’addio di Kroos cambia inevitabilmente gli scenari sul suo futuro: si complica così l’assalto della Juventus per l’ex Bayern, così come le mire dei facoltosi club sauditi per portarlo nella ricca Saudi League.