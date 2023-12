DIRETTA Coppa Italia, Inter-Bologna | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Ottavo di finale di Coppa Italia per l’Inter, capolista del campionato di Serie A, che ospita il sorprendente Bologna

Dopo la clamorosa eliminazione del Napoli campione d’Italia in carica di Walter Mazzarri, 4-0 casalingo contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, per gli ottavi di finale di Coppa Italia scendono in campo Inter e Bologna.

I padroni di casa guidati in panchina da Simone Inzaghi, in testa alla classifica del campionato di Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, si presentano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo della Lazio di Maurizio Sarri la scorsa domenica. Per quanto riguarda la competizione nazionale, i nerazzurri fanno il loro esordio. Di contro, i felsinei del grande ex Thiago Motta, arrivano a questa sfida dopo la netta affermazione casalinga ottenuta contro la Roma di José Mourinho e nei turni precedenti della Coppa Italia hanno sconfitto il Cesena e il Verona. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asslani, Klaassen, Carlos Augusto; L. Martinez, Arnautovic. All. S. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Saelemaekers, Fabbian, Urbanski; van Hooijdonk. All. Motta

ARBITRO: Federico La Penna