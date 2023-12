Beukema-Ndoye, il Bologna ribalta l’Inter e vola ai quarti di Coppa Italia

Inter-Bologna 1-2, i gol di Beukema e Ndoye permettono al Bologna di accedere ai quarti di Coppa Italia.

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito dell’ottavo di finale tra Inter e Bologna. Al termine di 120 minuti molto intensi, i nerazzurri sembravano aver archiviato la pratica grazie al guizzo al 92′ di Carlos Augusto. Nel giro di 5 minuti, però, il Bologna prima riprende il match grazie a Beukema al 112′ e poi completa la rimonta con Ndoye al 116′.

Pronti via e l’Inter prova subito ad imprimere la svolta decisiva alla gara. Il pressing feroce dei nerazzurri (questa sera in maglia arancione) porta i padroni di casa a presentarsi subito dalle parti di Ravaglia. Klaassen con una conclusione dai 25 metri scalda i guanti dell’estremo difensore del Bologna, che poi è costretto a guardarsi dagli assalti di Lautaro Martinez. La manovra dell’Inter è fluida ma la compagine di Thiago Motta, quando può, prova a far male.

Con un tacco volante Fabbian al 12′ spaventa Audero, con la palla che si spegne non molto distante dall’incrocio dei pali. Frattesi e compagni, però, continuano a fare il loro gioco. Allo scoccare della mezz’ora un’azione ben architettata porta proprio l’ex centrocampista del Sassuolo ad impattare di piatto un pallone vagante nel cuore dell’area di rigore. Ravaglia, però, con un ottimo colpo di reni si supera e tiene a galla i suoi. Il primo tempo finisce senza ulteriori sussulti.

Inter-Bologna, Lautaro Martinez sbaglia un rigore: Zirkzee propizia la rimonta

Nella ripresa lo spartito non cambia. L’Inter continua a fare la partita e crea le migliori occasioni per passare in vantaggio. Al 53′ è ghiotta l’occasione capitata sui piedi di Arnautovic, che però non riesce a girare nello specchio di porta difeso da Ravaglia e calcia fuori da ottima posizione. Al 64′ la possibile sliding door della gara.

Corazza, in area di rigore, tocca il pallone con il braccio: richiamato al Var, l’arbitro La Penna assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Lautaro Martinez, che però viene ipnotizzato da Ravaglia che intuisce la direzione del tiro del “Toro”, con il pallone che poi viene spazzato fuori. A questo punto l’Inter carica a testa bassa. Ancora Lautaro Martinez, dopo una progressione di Bisseck, si gira in area di rigore: la sua conclusione, però, si spegne di poco alto sulla traversa. Al 70′ l’Inter sfiora nuovamente il gol: questa volta è Carlos Augusto a flirtare con la rete del vantaggio, ma la conclusione dell’ex Monza si spegne di poco fuori, con Ravaglia che comunque sembrava aver battezzato fuori il pallone.

Passano 15 minuti e i padroni di casa ritornano ad affacciarsi dalle parti di Corazza. Suggellando un’azione ad altissima velocità, Dimarco si incunea in area e prova a beffare il portiere avversario con un tocco da biliardo. Ancora una volta, però, Corazza dice no. Al tramonto del novantesimo è invece Thuram a mettersi in proprio, con una progressione irresistibile: il pallone scodellato in area dal francese, però, non trova a rimorchio a nessuno.

Nel primo tempo supplementare Carlos Augusto sblocca la gara al 92′. Quando tutto lasciava presagire che l’Inter avesse in mano il pallino del gioco, il Bologna reagisce e fa l’impresa. Beukema e Ndoye firmano la rimonta, ma a prendersi la scena è soprattutto Zirkzee. L’olandese, subentrato negli ultimi minuti dei tempi regolamentari, sale in cattedra con due giocate di qualità. Prima il tacco volante che pesca in area Beukema, poi il suggerimento in verticale per Ndoye che con un colpo sotto elude l’intervento di Audero. Estasi Bologna: i felsinei ai quarti sfideranno la Fiorentina.