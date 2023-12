Addio Pippo Inzaghi e ritorno in panchina: “Non taglio teste”

Fresco di firma con la Salernitana in qualità di nuovo direttore generale, Walter Sabatini ha smentito la scelta di sostituire Pippo Inzaghi in questa fase della stagione

Certi ritorni sono sicuramente inattesi, ma quando certe situazioni diventano particolarmente complicate da gestire servono il pugno di ferro e l’esperienza di chi ha già affrontato con successo qualcosa di simile in passato.

È il caso di Walter Sabatini, eletto nuovo direttore generale della Salernitana proprio nel corso della giornata di ieri, nella speranza di risollevare dietro le quinte un momento di forma complessivamente negativo che ha travolto la formazione granata nel corso degli ultimi mesi di campionato in Serie A. Dapprima l’inizio turbolento sotto la guida di Paulo Sousa, poi il cambio in panchina con Pippo Inzaghi. La cura però non sembrerebbe aver funzionato a dovere, non ancora. E le critiche sono piovute oltre che addosso alle spalle dei calciatori e dello staff tecnico, anche addosso alla dirigenza.

Sabatini per rilanciare la Salernitana, ma non tocca la posizione di Inzaghi

La figura di Sabatini adesso aleggia eterea sul destino del club come quella di un secondo salvatore. E senza ombra di dubbio servirà lavorare con astuzia sul mercato per limare le tante carenze evidenziate dallo stesso Inzaghi, fino a qualche giorno fa etichettato come eventuale partente da qui al prossimo futuro per un ulteriore salto nel vuoto nella gestione tecnica della squadra. Qualcosa di impensabile, anche per Sabatini.

L’ex dirigente della Roma ha infatti smentito ogni possibilità di addio di Inzaghi in questo delicato momento storico. Ospite di ‘Telecolore’, ha commentato così il proprio operato: “Non taglio teste e non vado mai in un posto per fare operazioni di questo genere“. Zero chance anche per l’eventuale ritorno di Sousa alla guida dei campani: “Non credo tornerebbe mai a Salerno, fosse anche l’ultimo allenatore a disposizione”. E ora tutti gli occhi sono posti sulle mosse per il rilancio della Salernitana in campionato. Tempo al tempo.