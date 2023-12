Vlahovic perde il posto: l’annuncio non lascia scampo

Dusan Vlahovic torna in discussione dopo le ultime prestazioni deludenti: per il serbo il rischio della panchina è concreto

La Juventus vede l’Inter allontanarsi dopo l’ultimo weekend di campionato. I nerazzurri hanno adesso quattro punti di vantaggio, con i bianconeri fermati sul pari dal Genoa. Un 1-1, quello di Marassi, in cui ci sono state polemiche arbitrali ma anche critiche ad alcuni protagonisti bianconeri, come Dusan Vlahovic.

Ancora una volta, il serbo è stato autore di una prova sotto tono. Negli ultimi tre mesi, Vlahovic è andato a segno soltanto una volta, proprio contro l’Inter, tra qualche problema fisico di troppo, gare in cui ha faticato a mettersi in luce e altre in cui ha sprecato le occasioni avute. Il numero nove bianconero sta vivendo un’altra stagione complicata e a questo punto la sua posizione torna seriamente in bilico.

Juventus, il grande ex manda in panchina Vlahovic

Per Vlahovic, lo spettro della panchina si fa concreto, almeno stando a quanto spiegato da Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante bianconero, ai microfoni di ‘Tv Play’, ha criticato il rendimento recente del classe 2000 e ha auspicato un cambio di formazione da parte di Allegri.

“Il tecnico ci ha sempre abituato a delle sorprese – ha spiegato – Non so come schiererà la squadra, potrebbe anche varare uno schema più offensivo inserendo Yildiz e Milik. A proposito del polacco, io metterei Vlahovic in panchina e gli darei una chance. Ultimamente il serbo non sta facendo bene”. L’ex Napoli, in questa stagione, è partito soltanto due volte da titolare.