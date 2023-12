Verona, Montipò ceduto all’estero: sostituto dalla Serie A

L’Hellas Verona potrebbe perdere Montipò tra i pali già a gennaio, ma per cautelarsi pensano ad un altro portiere di Serie A. Ecco chi.

Montipò sta vivendo un’ottima stagione tra le fila dell’Hellas Verona che, nonostante una posizione in classifica molto difficile, si sta comunque mettendo in mostra attirando l’attenzione di almeno due club spagnoli pronti a provare a strapparlo al club già a gennaio.

In tal senso, infatti, l’estremo difensore potrebbe già lasciare il club a metà stagione, ma allo stesso tempo la squadra dovrà essere rinforzata: il valzer dei portieri potrebbe iniziare già questo inverno senza dover necessariamente aspettare giugno. Ecco quale potrebbe essere il sostituto a cui sta pensando la società. Il suo profilo è davvero interessanti dal momento che, tra alti e bassi, ha dimostrato più volte di avere un talento a dir poco straordinario che ha necessità soltanto di trovare continuità di rendimento.

Calciomercato Verona, Montipò piace a Rayo Vallecano e Betis Siviglia

Montipò piace parecchio a Betis Siviglia e Rayo Vallecano. Come riporta SportMediaset, infatti, il Verona in caso di addio a sorpresa a gennaio sta già pensando al sostituto: in tal senso il profilo di Vanja Milinkovic-Savic del Torino è davvero un nome interessante per provare a sostituire il ragazzo ex Benevento e Novara.

Chiaramente il suo addio dovrà necessariamente essere abbinato ad un’offerta davvero irrinunciabile da parte di uno dei due club spagnoli: in caso contrario il ragazzo rimarrà fino a giugno, in attesa di capire se in estate una delle due piste si possa riaccendere. Un bell’attestato di stima per il portiere classe 1996 che ormai è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la retroguardia del Verona.

In caso di retrocessione, però, questa pista potrebbe diventare realtà in estate.