Salernitana, Inzaghi fiducioso: “Giocando così non si retrocede”

Le parole dell’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi nel post partita del posticipo del lunedì di Serie A

Sprofonda la Salernitana. La formazione campana, dopo esser passata in vantaggio grazie al gol di Lorenzo Pirola, si è fatta rimontare nel secondo tempo dall’Atalanta, perdendo 4-1.

La classifica parla chiaro e condanna all’ultimo posto solitario gli uomini di Filippo Inzaghi, fermi a quota 8 punti. Nonostante l’ottima prova disputata dai suoi, soprattutto nella prima frazione di gioco, gli ospiti sono usciti dal campo con un’altra sconfitta, la decima di questa deludente stagione. Ne ha parlato così, ai microfoni di Dazn, l’allenatore Filippo Inzaghi: “La squadra ha fatto una grande partita aldilà del risultato. Se la Salernitana è questa, non retrocede. Abbiamo pagato l’eurogol di Muriel, che è un campione. Abbiamo avuto una occasione clamorosa per tornare in vantaggio con Dia e poi altre occasioni per ritrovare il pareggio. Oggi ho rivisto la formazione che ha battuto la Lazio e pareggiato col Sassuolo, non dobbiamo perdere questa convinzione e questa voglia di proporre”. Il calendario tuttavia non sorride ai campani, che anche oggi hanno affrontato una delle rose più complete del campionato: “Giocarsela a Bergamo è dura per chiunque, la squadra ha reagito e ha lottato. Possiamo giocarcela con tutte se abbiamo questo atteggiamento, il calendario è complicato ma dobbiamo fare punti. Oggi andiamo a casa con nulla ma la squadra ha dimostrato di tenere alla maglia.

Inzaghi è fiducioso: “Con questo atteggiamento ce la faremo”

La sconfitta di Bergamo ha portato comunque notizie positive a Pippo Inzaghi, rinfrancato dalla prestazione dei suoi ragazzi, che hanno lottato fino alla fine contro l’Atalanta.

Il disegno tattico della sua formazione sembra essere in evoluzione: “Ho provato a mettere la difesa a tre visto che la squadra era stata costruita in quel modo, ora sto provando a inserire più giocatori offensivi perchè davanti abbiamo potenziale maggiore rispetto alle altre squadre in corsa per la salvezza. La partita di Firenze ci ha dato un po’ di paure, la prestazione di stasera le ha scacciate. Dobbiamo dare di più per i tifosi e per il nostro presidente, ma credo che con questo atteggiamento verremo fuori da questa situazione“