Mazzarri distrutto: “Chiedo scusa ai tifosi”. Poi ‘attacca’ la squadra

Il tecnico del Napoli dopo la debacle col Frosinone in Coppa Italia: “Bisogna guardarsi in faccia, sembravamo una squadra che andava per conto suo”

Mazzarri ha parlato a ‘Mediaset’ dopo il tracollo col Frosinone e l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Mi voglio scusare con i tifosi che ci hanno sostenuto fino all’ultimo – ha esordito il tecnico – Mi dispiace per loro, domattina analizzeremo tutto. Non va bene chiudere così”.

“I tifosi ci hanno incitato anche sul 2-0… Essere andati così allo sbaraglio non ci sta, dispiace che sia andata così – ha aggiunto – Nel calcio si perde, ma non in questo modo. Sembravamo una squadra che andava per conto suo. Spero che questa lezione ci serva per il futuro. Da domani bisognerà sicuramente cambiare registro. Fino al gol e ai cambi si era fatto bene – sottolinea Mazzarri – Probabilmente i big non sono bravi a subentrare e quando c’è stato il loro ingresso abbiamo sottovalutato il pericolo. Non lo so, è l’unica spiegazione che riesco a darmi, i ragazzi che avevano giocato poco come Lindstrom a Demme hanno giocato una buona partita. Domani c’è l’allenamento e starò più attento ai dettagli, bisogna guardarsi in faccia”, ha concluso l’allenatore del Napoli.