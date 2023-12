Intervento chirurgico oggi: grave infortunio e stagione finita

Operazione per il giocatore dopo il grave infortunio: va oggi sotto i ferri, la sua stagione si è già conclusa

La tematica degli infortuni tiene banco, in questa fase della stagione, per diverse squadre. Assenze a ripetizione per alcuni allenatori che devono fare di necessità virtù e in alcuni casi problemi fisici talmente gravi da ripercuotersi sul prossimo calciomercato in arrivo, andando alla ricerca di rinforzi.

E’ il caso, ad esempio, del Real Madrid, che a gennaio dovrà necessariamente intervenire sul mercato per andare alla ricerca di un difensore visto il grave infortunio occorso a David Alaba. Nel match vinto nel weekend contro il Villarreal per 4-1, il giocatore austriaco si è procurato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stando a quanto si apprende in Spagna da ‘El Chiringuito’, Alaba si trova a Innsbruck, in patria, per sottoporsi oggi a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento. Per lui la stagione è già finita qui, Ancelotti dovrà correre ai ripari in un reparto che già prima non se la passava molto bene. Non è finita qui: per la gara di giovedì contro l’Alaves, infatti, anche Carvajal e Mendy saranno fuori causa.