Assalto Real Madrid a un big di Inzaghi a gennaio: l’Inter adesso trema

Il Real Madrid fa sul serio sul mercato e guarda in casa Inter: Ancelotti sogna il colpaccio con un big di Simone Inzaghi

Il sorteggio degli ottavi di Champions League, almeno in parte, fa sorridere l’Inter. I nerazzurri hanno pescato un avversario scorbutico come l’Atletico Madrid, è vero, ma almeno hanno evitato di dover affrontare subito le super corazzate come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.

Contro i ‘Colchoneros’, un doppio confronto difficile, ma che può essere alla portata della squadra di Inzaghi, per avanzare tra le prime otto d’Europa e magari più avanti affrontare i top club di primissima gamma. I quali, c’è da dire, in questa stagione stanno comunque avendo tutti qualche problemino. Il Real Madrid, in particolare, avrà bisogno di ricorrere al mercato di gennaio per diversi innesti importanti e per uno di questi potrebbe esserci proprio l’assalto all’Inter.

Real Madrid, Ancelotti a caccia del sostituto di Alaba: scelto tra i nerazzurri

Per Ancelotti, fino al termine della stagione non ci sarà a disposizione Alaba per la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Con una difesa con già tante assenze, i ‘Blancos’ dovranno necessariamente trovare un sostituto.

Su ‘X’, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, nel consueto sondaggio giornaliero, quale giocatore in Serie A farebbe più comodo al Real per la propria difesa. A prevalere, il nome di Alessandro Bastoni, che ha ricevuto il 40,8% dei voti. Meno quotate le altre ipotesi: solo il 24,5% dei voti per Bremer della Juventus, ancora meno per il milanista Tomori e l’atalantino Scalvini.