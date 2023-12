Allegri blocca il colpo di Giuntoli: “Non lo vuole alla Juventus”

La Juventus attiva sul mercato per rinforzare la rosa di Allegri per la finestra di gennaio. Un obiettivo però non convince l’allenatore bianconero

Non è un mistero che ad oggi Kalvin Phillips sia in cima alla lista della spesa della Juventus per rinforzare il centrocampo a gennaio.

Massimiliano Allegri è orfano di Fagioli e Pogba in mediana, con la dirigenza bianconera pronta alla riapertura del mercato a rimpolpare il reparto per continuare a sognare lo scudetto. La Juve nell’ultima trasferta di Genova è andata in evidente difficoltà senza Rabiot e il tecnico livornese cercherebbe anche un profilo con caratteristiche similari al nazionale francese. Allegri sarebbe pronto ad accogliere Phillips, operazione vantaggiosa per la ‘Vecchia Signora’ visto che sbarcherebbe sotto la Mole in prestito gratuito fino a giugno con parte dell’ingaggio a carico del Manchester City. L’ex Leeds è in uscita dallo spogliatoio dei campioni d’Europa e fuori dal progetto tecnico di Guardiola, che però non vorrebbe cederlo a una diretta concorrente in Premier League.

Calciomercato Juventus, Allegri non è convinto su Phillips

Giuntoli e Manna sono in pressing per strapparlo alla concorrenza, anche se alla Continassa ci sono da registrare le perplessità di Allegri sull’operazione.

Oltre a una questione puramente tattica e di caratteristiche, il mister bianconero non vorrebbe alterare gli equilibri di squadra e accoglierebbe nello spogliatoio un elemento veramente in grado di fare la differenza. A rivelare i dubbi del tecnico bianconero sul centrocampista inglese è Luca Momblano: “Allegri non vuole Kalvin Phillips. È molto scettico sul calciatore“, ha sottolineato il giornalista intervenenti a ‘Juventibus’. Intanto Phillips rimane in pole sull’agenda della Juventus per costi e fattibilità della trattativa: vedremo solo nelle prossime settimane se Giuntoli chiuderà per l’esubero del City o virerà su altri obiettivi su consiglio di Allegri.