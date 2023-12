A Pescara torna il sorriso: Zeman ha diretto l’allenamento di questa mattina

Dopo l’ischemia di una settimana fa, Zeman è rimasto a riposo alcuni giorni e oggi è tornato a dirigere l’allenamento del Pescara

Una bella notizia ha caratterizzato la mattinata del Pescara e del calcio italiano in generale. Nei giorni scorsi, precisamente una settimana fa, il club abruzzese aveva comunicato i problemi di salute per Zdenek Zeman. Il boemo prima della seduta di allenamento ha avuto un malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria. L’ex allenatore di Lazio e Roma è stato ricoverato in clinica e ha dovuto assentarsi chiaramente dal campo per svolgere gli accertamenti.

In panchina contro il Catania in Coppa Italia (0-2) e contro l’Ancona, nel match pareggiato ieri 1-1 in campionato, è andato il vice Bucaro ma oggi la lieta novità al campo di allenamento del Pescara. Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, dopo le dimissioni Zeman è stato costretto a qualche giorno di riposo ma già questa mattina è tornato a dirigere l’allenamento del suo Pescara al ‘Silvi’. Nel mirino c’è la sfida di sabato all’Adriatico contro la Fermana che potrebbe vedere il rientro anche in panchina del tecnico boemo, 77 anni a maggio. Zeman a febbraio è tornato al club abruzzese per la terza volta e ora è al terzo posto nel girone B della Serie C. Ma a distanza dalle prime due, Torres e Cesena che hanno 10 e 12 punti in più. La rimonta è complicatissima, ma il Pescara è in un buon momento di forma: prima del pareggio con l’Ancona erano arrivate tre vittorie consecutive.