Un ex bianconero torna a casa: manca da nove anni

Un ex bianconero potrebbe cambiare maglia e tornare nella sua vecchia squadra dopo nove anni: la suggestione del mercato di gennaio.

Non è di certo una stagione facile per Luis Muriel, con il giocatore di proprietà dell’Atalanta che sta vivendo un momento non semplice tra le fila della Dea di Gasperini, il quale sta concedendo in campionato davvero poco spazio al colombiano. Se in Europa League sono 4 le reti in 5 gare, non si può dire lo stesso: soltanto 12 presenze, gran parte delle quali da subentrato, un gol ed un assist.

Troppo poco per una punta classe 1991 che, potenzialmente, ha dimostrato di essere letale per gli avversari. Con il rientro in pianta stabile di El Bilal Touré, inoltre, lo spazio a disposizione per lui sembra assottigliarsi giorno dopo giorno.

Per questo motivo arriva la suggestione di calciomercato che, anche se per ora rimane tale, potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane quando si aprirà la finestra invernale del calciomercato: un clamoroso ritorno all’Udinese, con Cioffi che ha bisogno di un elemento come Muriel, con un ottimo passato in bianconero, per provare a risalire la china e salvarsi.

Calciomercato Udinese, Muriel idea per gennaio

L’idea Udinese-Muriel è un ritorno che avrebbe del clamoroso ma che, allo stesso tempo, potrebbe far davvero comodo ai friulani, i quali stanno cercando quel fantasista che al momento in rosa non è presente.

Inoltre, fattore non marginale, essendo in grado sia di giocare come centravanti sia come seconda punta, rappresenta quel jolly in grado di muoversi lungo tutto il reparto d’attacco. Dopo un avvio di stagione complicato, per Muriel si tratterebbe di una nuova avventura in cui l’obiettivo sarà quello di mostrare tutto il suo talento che, a Bergamo, hanno potuto a mirare a fasi alterne, con lampi straordinari e momenti meno brillanti.

Resta da capire quale potrebbe essere la formula ideale per il trasferimento: un prestito potrebbe liberare uno slot all’Atalanta in avanti e, allo stesso tempo, non appesantire troppo le casse dei friulani.