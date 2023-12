“Thiago Motta papabile per Milan e Roma”: via al valzer delle panchine in Serie A

Il Bologna di Thiago Motta è una delle sorprese di questo campionato. Il futuro del tecnico dei rossoblù potrebbe essere al Milan o alla Roma

La Roma nell’ultimo turno di campionato ha perso lo scontro diretto Champions contro il Bologna per due a zero; una sconfitta netta quella subita dagli uomini di Mourinho dominati dal punto di vista fisico, mentale, tecnico e tattico. Continua la marcia dei rossoblù attualmente quarti in classifica e con la voglia di regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi.

Sette vittorie, altrettanti pareggi e solo due sconfitte con venti gol fatti e dodici subiti. Questo il rendimento di una squadra che sta stupendo la Serie A e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sono tanti i protagonisti che meritano di essere citati e tra questi non possiamo non menzionare Thiago Motta.

Il tecnico ha trasmesso la sua mentalità vincente con i suoi ragazzi capaci di proporre un calcio offensivo e anche molto coraggioso. Una delle caratteristiche principali del Bologna è la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario. La stagione è ancora lunga ma, arrivati a questo punto, non possiamo non prendere in considerazione questa squadra per un posto nella prossima Champions League.

Sul lavoro che sta facendo Thiago Motta ha voluto dire la sua Paolo Bargiggia. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Il Bologna gioca come un’orchestra, è una squadra che fa un calcio coraggioso”. Dichiarazioni anche sul futuro del tecnico: “Il contratto di Thiago Motta scade nel 2024 e non penso lo rinnoverà”.

Thiago Motta, futuro in bilico: “Papabile per Milan e Roma”

“Lui è papabile per squadra come Milan e Roma” queste le affermazioni di Paolo Bargiggia sul futuro di Thiago Motta. Il tecnico del Bologna sta dimostrando di avere i crismi per andarsi ad imporre in un club con ambizioni di livello come giocarsi la possibilità di vincere un titolo ogni stagione. I rossoneri non è escluso che possano cambiare guida tecnica al termine del campionato e uno come Thiago Motta, nonostante il suo passato da calciatore all’Inter, rappresenterebbe una soluzione decisamente importante.

Anche la Roma potrebbe aver bisogno di un nuovo allenatore considerando la scadenza di contratto di Mourinho al prossimo trenta giugno. Il tecnico però ha sottolineato, nella conferenza post Bologna, di voler continuare alla guida dei giallorossi lasciando l’ultima decisione alla presidenza. Indipendentemente dal futuro, questa è una stagione importante per i rossoblù e un tecnico che sta crescendo di partita in partita.