Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 dicembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 18 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “L’Inter se ne va”. Lautaro e Thuram spaccatutti, battuta anche la Lazio: è fuga. Tanto Milan e un diavoletto: Monza travolto e 3° posto blindato. Che lezione a Mou: quarto è il Bologna. Sorteggi Europa: niente paura ma attenti agli incroci.

Così apre il Corriere dello Sport: “Fa il vuoto!“. Fuga Inter: batte 2-0 la Lazio all’Olimpico e vola a+4 sulla Juve. Champions ed Europa League: sorteggio da incubo. Bologna da cinema, Mou: Voglio restare. Juve, Vlahovic non ci sta.

L’apertura di Tuttosport: “Juve-Napoli vale un mondo”. Mondiale per Club 2025: ufficiale il criterio per il ranking. Cuore Lautaro: l’Inter va a +4. Sarri esce sommerso dai fischi. “Linetty sei il Toro”: e Cairo parla di rinnovo. Eurocoppe, dalle 12 i sorteggi: urna pericolosa per cinque italiane.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 18 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, lunedì 18 dicembre 2023.

Sorrisi e dolori per il Real Madrid: “Mucha sonrisas y alguna lacrima”, titola il quotidiano AS. Poker al Villarreal, ma c’è il grave infortunio al ginocchio per Alaba. “Inter y PSG las amenazas”: il Mundo Deportivo dà spazio invece al sorteggio Champions e ai pericoli per il Barcellona nell’urna di Nyon.