Milan, non c’è pace per Pioli: “Rischia l’operazione”

Milan, continuano i problemi per Pioli e il club rossonero: “Rischia l’operazione”

Sorrisi per gol, bel gioco, tre punti e porta inviolata. Ci sono tanti motivi in casa Milan per essere felici dopo la bella prova contro il Monza in campionato, ma i nuovi infortuni fanno preoccupare in casa rossonera.

Dopo il derby lombardo contro i brianzoli, in casa rossonera sono rimasti infortunati Pobega e Okafor. La situazione relativa al centrocampista sembra più grave rispetto all’attaccante svizzero, ma entrambi torneranno nell’anno nuovo e non saranno a disposizione per gli ultimi due impegni del 2023 e con tutta probabilità nemmeno per la sfida al Cagliari in Coppa Italia in programma il 2 gennaio.

Milan, Pellegatti: “Pobega rischia l’operazione”

Un problema grave per la squadra di Stefano Pioli quello legato agli infortuni, di cui ha parlato anche Carlo Pellegatti, intervenuto in diretta a Tv Play. Pellegatti ha sottolineato come Pobega sia addirittura a rischio operazione.

Sarebbe un ulteriore macigno per il Milan, considerato che il club rossonero potrebbe perdere a gennaio Bennacer per la Coppa d’Africa e che Krunic sembra ormai fuori dal progetto, con il Fenerbahçe che resta molto interessato. Furlani ha al momento smentito l’ipotesi che un centrocampista sia una priorità per il mercato di gennaio, ma le cose potrebbero cambiare. Così Pellegatti: “Al Milan devono fermare questa emorragia di infortuni. gli ultimi sono quelli di Pobega ha un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca. parliamoci chiaro: Pobega rischia l’operazione perché c’è lo stacco del tendine, devono valutarlo. L’altro è Okafor: sembrava un crampo e invece c’è una lesione”.